وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن القناة الوثائقية هى أول قناة رسمية فى مصر وتمثل إنجازًا عظيمًا ينتظره الكثير خصوصًا صُناع الأفلام الوثائقية والتسجيلية والمهتمين بالمحتوى الوثائقى والمشاهدين له.
وقالت إنَّ الأعمال الوثائقية هى أعلى شكل من أشكال فن الأخبار والمعلومات وتتعامل مع المعلومات والآراء الخاصة بالأفكار الجارية أوالتاريخية وتُحدث تأثيرًا كبيرًا على الظواهر والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأضافت أن وجود قناة وثائقية مصرية أمر فى غاية الأهمية، حيث إنَّ مصر لديها من الشخصيات التى حققت إنجازات هائلة ومن الأحداث التاريخية والتراث ما يكفى لصناعة أفلام وثائقية بأيادى مصرية تعرض فى قناة مصرية ويشاهدها العالم من مختلف الأجيال ويكون لها تأثير كبير على كافة الأصعدة.
واختتمت: "هناك محتوى وثائقى ممتاز تقدمه كليات الإعلام سنويًا ويعرض ويقدم فى العديد من المهرجانات العالمية، وستكون القناة الوثائقية المصرية حافزًا كبيرًا للابتكار وللاهتمام بالأفلام الوثائقية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدكتورة أمل حسن لـ «دوت الخليج»: الوثائقية شاهدة على التاريخ وللتاريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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