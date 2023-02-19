جدة - نرمين السيد - ينطلق فى تمام الساعة الثامنة، بث قناة "الوثائقية"، والتى ستعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية عن بعض الأشخاص المؤثرة فى تاريخ المجتمع المصرى، بسلسلة أفلام وثائقية حصرية.





ومن الشخصيات التى أعلنت قناة الوثائقية عن تناول قصص حياتها بأفلام وثائقية: أدهم الشرقاوى، والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، والأديب عالم يوسف إدريس، والفنان نجيب الريحانى ورائد أدب الجاسوسية صالح مرسى.

ويرصد "دوت الخليج" أبرز الأفلام الوثائقية، التى أعلنت القناة عن عرضها، مع بداية البث، عبر تقرير يتقنية الكروس ميديا فى الرابط التالى:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 عظماء على الوثائقية.. شخصيات أثرت في تاريخ المجتمع المصرى (cross-media) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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