نصائح تحميك من الغش خلال الأوكازيون الشتوى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى نصائح تحميك من الغش خلال الأوكازيون الشتوى: وكان وزير التموين على المصيلحى، حدد موعد بدء موسم التصفية الموسمية ‏الأولى الأوكازيون الشتوى لعام 2023، حيث نص القرار بالبدء فى الأوكازيون فى 6 فبراير 2023، وستكون مدته شهرا، ‏على أن يكون كل محل أسبوعين.

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