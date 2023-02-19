انتظام العمل بمقر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالعاصمة الإدارية

ويأتى انتقال هيئة الاعتماد والرقابة الصحية -إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل- لمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية ضمن المرحلة الأولى لنقل 14 وزارة وجهة حكومية ضمن "الأسبقية الأولى" إلى الحى الحكومى، كخطوة أولية فى الانتقال التدريجى فى إطار خطة الدولة لنقل جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية بالتنسيق مع مجلس الوزراء وشركة العاصمة الإدارية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى الصادرة بشأن إتمام عملية انتقال جميع الجهات الحكومية بنهاية يونيو 2023.
ويمارس موظفو هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أعمالهم بدءًا من اليوم الأحد، بعد انتهاء خطة تسكين جميع العاملين بمكاتبهم بالمقر المخصص لهم، وفقًا لبرنامج محدد للانتقال وبالتزامن مع خطة تدريب على استخدام جميع التطبيقات التكنولوجية بالشبكة الحكومية الموحدة.
ويشمل المقر الجديد 5 طوابق و4 قاعة اجتماعات و8 قاعات عمل تم تصميمها وفقا لأحدث المعايير العالمية وذلك بالحى الحكومى بالعاصمة الجديدة الذى تصل مساحته إلى 550 فدانًا ويضم جميع الوزارات والجهات الحكومية.
وقد قام مجلس إدارة الهيئة، بتشكيله الجديد، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد طه بجولة لتفقد انتظام سير العمل بالمقر الجديد.
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