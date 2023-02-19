محافظ المنيا: قوافل «ستر وعافية» لدعم الأسر الفقيرة بمعصرة «ملوى»

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا اليوم الأحد قوافل "ستر وعافية " التى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بقرية معصرة ملوى بمركز ملوى بمحافظة المنيا.





وذكر "بيان" أصدرته المحافظة أن قوافل "ستر وعافية" تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطنى، وفقًا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضاف "البيان" أن القافلة تشمل حزمة متنوعة من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تشمل العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوى الهمم، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدى والتوعية وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

ولفت "البيان" إلى أن القافلة تطرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم من خلال مبادرة -خيرك سابق- للتحالف وكذلك بطاطين ضمن حملة -دفا الشتاء- من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.