القوى العاملة: تحصيل 2 مليون و700 ألف جنيه مستحقات 8 عمال مصريين بالسعودية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 8 عمال مصريين بالمملكة، بلغت 341 ألفا و753 ريالا سعوديا، بما يعادل 2 مليون و779 ألفا و289 جنيها مصريا.





جاء ذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، وبعد إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية فى المملكة، والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقا للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأوضح التقرير، الذى تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بسفارة مصر بالرياض، أن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات العمال.

وأشار التقرير، إلى أنه تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، وإرسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية، وإخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.

وأفاد الملحق العمالى، أن المكتب يتابع أحوال المصريين العاملين بالمملكة، وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894، وإرسال الشكاوى والإستفسارات.