جاء ذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، وبعد إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية فى المملكة، والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقا للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأوضح التقرير، الذى تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بسفارة مصر بالرياض، أن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات العمال.
وأشار التقرير، إلى أنه تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، وإرسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية، وإخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.
وأفاد الملحق العمالى، أن المكتب يتابع أحوال المصريين العاملين بالمملكة، وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894، وإرسال الشكاوى والإستفسارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تحصيل 2 مليون و700 ألف جنيه مستحقات 8 عمال مصريين بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.