رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزى، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، وأمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأحمد العسقلانى، مدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، مواصلة الحكومة العمل على انتظام سير منظومة الشحن المسبق بصورة فاعلة، بما يسهم فى تيسير وإسراع وتيرة إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول الموقف الحالى للتعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، كما استعراض تحليل قيم البضائع المسجلة على نظام ACI فى الفترة الممتدة بين أكتوبر 2021 وحتى 18 فبراير 2023، بالإضافة للتنويه إلى أن إجمالى البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 18 فبراير الجارى بلغ نحو 3.7 مليار دولار.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد أيضا استعراض متوسط زمن الأداء قبل التعامل بمنظومة (نافذة) وبعدها، ونظام ACI حتى يناير 2023، إضافة إلى موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحناتACI بالموانئ البحرية ومطار القاهرة الجوى حتى 31 يناير 2023، من حيث عدد الشهادات التى صدرت بأرقام ACID، ووفقا لعدد الشهادات المستلم لها مستندات إلكترونية، وأيضا طبقا لعدد المتعاملين على المنظومة، وغيرها من العناصر الأخرى.

بدوره، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة مواصلة الحرص على جهود تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركى بمختلف الموانئ المصرية، واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة، وتسهيل حركة التجارة، مع استمرار المتابعة الدورية من الجهات المسئولة، بما يسهم فى تفعيل عمل هذه المنظومة.