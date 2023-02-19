حياة كريمة- «الحياة» تعرض بثًا من أول مدرسة لغات فى جزيرة عليوة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - وتُعد مدرسة عبدالحميد فراج هى أول مدرسة لغات أنشأتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى جزيرة عليوة التابعة لقرية سعود بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

قال عبدالعظيم القادرى، مدير الإدارة التعليمية بمركز الحسينية، فى تصريحات إلى برنامج "الحياة الآن"، إن مشروعات مؤسسة حياة كريمة فى مركز الحسينية وضعت قرى المركز على خريطة التعليم الصحيحة من خلال إنشاء وتجديد أكثر من 108 مدرسة، بالإضافة إلى عدد 950 مشروع تنموى أنشأتهم مؤسسة حياة كريمة.

وأضاف "القادرى"، أن الطالب أصبح يعيش فى بيئة تعليمية وصحية سليمة من خلال إنشاء المدارس والقضاء على الكثافة والمرافق المرتبطة بالحياة اليومية للأهالى، مثل مشروعات الطرق والصرف الصحى والمراكز الصحية وجودة مياه الشرب وخطوط الفايبر التى جعلت خدمات الانترنت الفائق داخل المدارس.

وأكد مدير الإدارة التعليمية بمركز الحسينية، أن مشروعات حياة كريمة أحدثت نقلة تاريخية للأهالى وأبناءهم فى كافة المراحل التعليمية، ووضعت مركز الحسينية على الخريطة التنموية التى كنا ننشدها.