هويدا مصطفى لـ«دوت الخليج»: قناة الوثائقية من الخطوات المتميزة للشركة المتحدة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هويدا مصطفى، أستاذ الإعلام، إن وجود قناة وثائقية كان أمرا ضروريا له أهمية كبيرة، مشيرة إلى أنها من الخطوات المتميزة التى قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فهى دائما فى سياساتها تبادر بتطوير المحتوى الإعلامى وتستجيب لمتطلبات الوظائف الإعلامية التى تسعى إلى تنمية وعى الجمهور وتقديم المحتوى الجيد.





وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى، فى تصريحات خاصة لموقع لـ«دوت الخليج»، أن هذا ما سبق وقامت به فى مبادرات سابقة كإطلاق قناة القاهرة الإخبارية، التى كنا فى حاجة ماسة إلى وجود قناة تعبر عن رؤية مصر، وتواجدها على الساحة الإقليمية والدولية.

وتابعت: كما بادرت أيضا الشركة المتحدة، بتشجيع المواهب الشابة من خلال برنامج الدوم، وكابيتانو، وإطلاق محتوى خاص بالطفل، وتطوير المحتوى الدرامى، وكذلك تدعيم مبادرات الشباب فى إنتاج مشروعات تخرج تقدم المضمون الوثائقى كنا فى حاجة إليه، بكل أشكاله، لما له من أهمية خاصة، نظرا للدور المهم، والفعال الذى تقوم به الأفلام التسجيلية والوثائقية.

وواصلت: وتعتبر الأفلام الوثائقية ذاكرة الأمة، وشاهد على تطور المجتمع، وما مر به من أحداث على مختلف الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أن الإنتاج الوثائقى يعد عنصرا أساسيا فى نشر الوعى والتنمية الثقافية والمعرفية الخاصة بالشعوب، والحضارات والنماذج والتجارب والشخصيات المؤثرة فى التاريخ المصرى، والأحداث التاريخية، والمعاصرة، لا سيما وأن هذا الإنتاج شهد على مستوى العالم تطورات عديدة فى صناعة الإنتاج الوثائقى، فنحن نشهد اهتماما عالميا بهذا الإنتاج.

ولفتت إلى أن دخول الإعلام المصرى، واهتمامه بالإنتاج الوثائقى، يعد تطورا مهما ويأتى فى إطار الدور المتكامل الذى تقوم به الشركة المتحدة فى تنمية وعى المواطن، وتسجيل الأحداث الوطنية والعالمية،

خاصة أن الإعلام المصرى يزخر بالإمكانيات والكوادر التى تستطيع أن تقدم إنتاجا وثائقيا متميزا.

ونوهت بأننا شاهدنا إنتاجا مميزا للشركة المتحدة فى هذا المجال، منها سلسلة وثائقية مهمة جدا، وهى أم الدنيا، وفيلم المعجزة، وتجارب أخرى مهمة فى هذا المجال.