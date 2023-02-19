وزير التعليم: فتح منافذ لبيع منتجات المدارس الفنية للمواطنين

جدة - نرمين السيد - رافق الوزيران، خلال الجولة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير لشئون المديريات، اليوم،

وتفقد الوزيران، مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، التى بلغت تكلفتها الإجمالية 15 مليون جنيه، ومقامة على مساحة 835م مسطح، وتتكون من ملحقين تعليمى، وسكنى تخدم 121 طالبا وطالبة (64 بنين و57 بنات)، بواقع 6 برياض الأطفال، و64 بالمرحلة الابتدائية، و26 بالمرحلة الإعدادية، و25 بالمرحلة الثانوية.

كما تفقدا قاعات رياض الأطفال، ومعرض التربية الفنية، والمكتبة، ومطبخ المدرسة ومبيت الطلاب، وفصول الصف الثالث الثانوى، واستمعا لقراءة الطلاب أثناء حصة اللغة العربية بطريقة "برايل".

وقال الدكتور رضا حجازى، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتوفير سبل الدعم لذوى الهمم، مشيرا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بصفة خاصة وذوى الهمم بصفة عامة، وذلك لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع

وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير المناهج للطلاب ذوى الإعاقة البصرية، بما يتلاءم مع ظروفهم وتصميم البرامج والأنشطة التى تسهم فى تطوير الجوانب الأدائية للطلبة وإظهار مواهبهم وقدراتهم.

كما شاهد الوزيران، العروض الفنية والرسومات لطلاب الصف الثالث الإعدادى، وعرضا رياضيا لنشاط الكارثية.

وتوجه الوزيران، عقب ذلك، إلى مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية العسكرية، حيث افتتحا معرض منتجات مدارس التعليم الفنى بمشاركة 21 مدرسة فنية وزراعية أخرى، ويضم المعرض منتجات قسم الصناعات الغذائية من الإنتاج الحيوانى، الطيور، إنتاج الأسماك والألبان.

كما شاهدا المنتجات الزراعية والتى تضم الخضروات والفاكهة، ومنتجات صناعة الأثاث، والملابس الجاهزة، وقسم الزخرفة، والإعلان، وصناعة فوانيس رمضان الخشبية، وصناعة الحلويات، وأشاد الوزيران بمنتجات هذه المدارس ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لمحاربة الغلاء.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور رضا حجازى، أهمية مدارس التعليم الفنى فى تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية للالتحاق بسوق العمل فى كافة المجالات والوظائف المختلفة، وكذا دورها فى المشاركة بمنتجاتها المتنوعة بالمعارض والمنافذ المنتشرة بكل المدن والمراكز وطرح منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مع أعلى المنتجات وبأسعار مخفضة.

ووجه الدكتور رضا حجازى، فى هذا الإطار، بفتح منافذ بيع منتجات المدارس الفنية على مستوى الجمهورية للمواطنين، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى وتقديم المنتجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة.

وفى إطار الزيارة، تفقد الدكتور رضا حجازى واللواء هشام آمنة، مخازن كازيون بالمنطقة اللوجيستية على الطريق الزراعى بدمنهور وهى مخازن السلع الغذائية الأساسية لسلسلة "كازيون"، إحدى السلاسل التجارية بالمحافظة، حيث تفقد الوزيران مخازن الجملة التى تضم مختلف السلع الغذائية، والتى تخدم 15 فرعا منتشرا بمراكز ومدن المحافظة، فضلا عن توفير السلع لعدد 6 محافظات مجاورة.