سويلم والسيدة ماسودى يقومان بزيارة ميدانية لأحد المواقع المختارة لإنشاء محطة مياه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 05:33 مساءً - الدكتور سويلم : إهتمام مصر بنقل خبراتها في مجال إدارة المياه لدولة الكونغو والتي تتمتع بالوفرة فى مواردها المائية ولكنها تحتاج لإدارة المياه بشكل أفضل

- تنفيذ المشروعات التنموية طبقاً لما يطلبه الجانب الكونغولى وبالشكل الذى يعود بالنفع المباشر على المواطنين

- مصر تعمل على توفير مياه الشرب النقية في القرى والمناطق البعيدة عن مصادر المياه بدولة الكونغو

- التنسيق لتطبيق نظم الري الحديث في أحد الأراضي كنموذج رائد يتم التوسع به لاحقاً ، بالشكل الذى يعمل على زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي

السيدة ماسودى :

- أشكر مصر على ما تقدمه من مشروعات خاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين والتي تحقق التنمية والاستقرار والحفاظ على الصحة العامة

- الإهتمام بالإستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة وتطبيق نظم الرى الحديث

في ثانى أيام زيارته لدولة الكونغو الديمقراطية الشقيقة .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والسيدة/ إيف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بزيارة ميدانية لأحد المواقع المختارة لإنشاء محطة مياه شرب جوفية بها بمنطقة "كيتسيني" والذي يبعد عن العاصمة كينشاسا بحوالي ١٠٠ كيلومتر ، وذلك بمشاركة السيد السفير/ هشام المقود سفير جمهورية مصر العربية بالكونغو الديمقراطية ، والوفد الرسمي المرافق للسيد الوزير ، وممثلي السفارة المصرية وكبار المسئولين الكونغوليين .

وصرح الدكتور سويلم خلال الجولة الميدانية أن مصر تعمل على توفير مياه الشرب النقية لمواطني الكونغو الديمقراطية في القرى والمناطق البعيدة عن مصادر المياه حرصاً على توفير المياه النقية كحق لهم في الحصول على المياه النقية .

وأشار سيادته أن هذا الموقع المقترح يأتي ضمن المواقع التي تم تحديدها لبدء إنشاء ١٢ محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية بنطاق مقاطعة كينشاسا ، حيث تشتمل المحطة على بئر مزود بطلمبة تعمل بالطاقة الشمسية وخزان بسعة ٣٦ متر مكعب لتخزين المياه لتوفير مياه الشرب النقية لسكان هذه المناطق .

وأضاف سيادته أنه وفى إطار العمل على نقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة للجانب الكونغولى .. فإنه يجرى التنسيق لتطبيق نظم الري الحديث في إحدي الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتكون نموذجاً رائداً يتم التوسع به لاحقاً ، بالشكل الذى يعمل على زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ، مشيراً لحرص مصر على تنفيذ المشروعات التنموية طبقاً لما يطلبه الجانب الكونغولى وبالشكل الذى يعود بالنفع المباشر على المواطن الكونغولى .

وأكد الدكتور سويلم على إهتمام مصر بنقل خبراتها في مجال إدارة الموارد المائية لدولة الكونغو الشقيقة والتي تتمتع بالوفرة فى مواردها المائية ولكنها تحتاج لإدارة المياه بشكل أفضل ، على عكس مصر التى تعانى من الشح المائى ومحدودية مواردها المائية ولكنها تتمتع بإدارة متميزة لمواردها المائية بالشكل الذى جعل كفاءة منظومة الموارد المائية والري في مصر من الأعلى على مستوى العالم .

ومن جانبها .. أعربت السيدة ماسودى عن شكرها لمصر على ما تقدمه من مشروعات وخاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين والتي ستحقق لهم التنمية والاستقرار في مناطقهم والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وعبرت عن تطلعها لزيارة الدكتور سويلم لدولة الكونغو مجدداً خلال إنطلاق المياه النقية من أول محطات مياه الشرب الجوفية التي سيتم إنشاؤها قريباً ، كما أكدت على إهتمامها بالإستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة وتطبيق نظم الرى الحديث والعمل على تعميمها في الكونغو الديمقراطية لتكون بمثابة نقطة إنطلاق إقتصادي في مجال التنمية الزراعية والحيوانية .