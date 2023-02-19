التموين: عدد معارض «أهلا رمضان» وصل ‏لـ 341

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير بوصول عدد المعارض إلى 341 معرضاً، ‏بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة ‏والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتى.

وحسب التقرير فإن محافظة المنوفية احتلت ‏المركز الأول فى عدد المعارض بواقع يصل إلى 71 معرضا، تليها محافظة الشرقية بعدد 50 معرضاً، ثم محافظة بنى سويف ‏بعدد 47 معرضاً، ثم محافظة الغربية بعدد 29 معرضاً، ثم ‏الوادى الجديد بعدد 15 معرضاً، ثم الجيزة بعدد 14 معرضاً ثم ‏ جنوب سيناء بعدد 13 معرضاً، والدقهلية والإسكندرية ‏بعدد 11 معرضاً، ثم محافظة القليوبية وقنا بعدد 10 معارض، ‏ثم محافظة دمياط وجنوب سيناء والبحيرة بعدد 9 معارض بكل ‏محافظة، يليهما بورسعيد بعدد 5 معارض والبحر الأحمر بعدد 3 ‏معارض والسويس بمعرضين.

وأشار التقرير أن أسعار الزيت عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيها، والسكر بسعر 14.5 والدقيق بـ 17 جنيها، ‏والأرز من 14.5 إلى 16.5 حسب نسبة الكسر، والمكرونة 6 ‏جنيهات، والدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو، واللحوم السودانى ‏الطازجة بـ 135 جنيها، والبرازيلى المجمدة بـ 120 جنيها، وطبق ‏البيض بـ 86 جنيها.