التموين: عدد معارض «أهلا رمضان» وصل ‏لـ 341

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير بوصول عدد المعارض إلى 341 معرضاً، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتى.
وحسب التقرير فإن محافظة المنوفية احتلت المركز الأول فى عدد المعارض بواقع يصل إلى 71 معرضا، تليها محافظة الشرقية بعدد 50 معرضاً، ثم محافظة بنى سويف بعدد 47 معرضاً، ثم محافظة الغربية بعدد 29 معرضاً، ثم الوادى الجديد بعدد 15 معرضاً، ثم الجيزة بعدد 14 معرضاً ثم جنوب سيناء بعدد 13 معرضاً، والدقهلية والإسكندرية بعدد 11 معرضاً، ثم محافظة القليوبية وقنا بعدد 10 معارض، ثم محافظة دمياط وجنوب سيناء والبحيرة بعدد 9 معارض بكل محافظة، يليهما بورسعيد بعدد 5 معارض والبحر الأحمر بعدد 3 معارض والسويس بمعرضين.
وأشار التقرير أن أسعار الزيت عبوة 800 مم بسعر 35 جنيها، والسكر بسعر 14.5 والدقيق بـ 17 جنيها، والأرز من 14.5 إلى 16.5 حسب نسبة الكسر، والمكرونة 6 جنيهات، والدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو، واللحوم السودانى الطازجة بـ 135 جنيها، والبرازيلى المجمدة بـ 120 جنيها، وطبق البيض بـ 86 جنيها.
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