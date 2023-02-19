رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتى من منطلق الحرص على متابعة خطوات التقدم فى ملف الطروحات الحكومية، بعد الإعلان عن خطة الدولة بهذا الشأن، لافتًا إلى أن التحرك فى هذا الإطار يأتى فى ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة وبما يتسق مع الإصلاحات الهيكلية التى يتم اتخاذها.
وأضاف "مدبولى" أن الحكومة مستمرة فى متابعة ما ينشر من آراء وردود فعل، سواء بالداخل أو بالخارج، منذ الإعلان فى مؤتمر صحفى عن طرح 32 شركة كطرح عام فى البورصة، أو لمستثمر استراتيجى، وتستهدف المضى فى تنفيذ ما تم الإعلان عنه فى هذه الخطة، ومن ثم ستكون هناك اجتماعات دورية لمتابعة ذلك.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الإعلان عن طرح الشركات الـ 32 تبعه ردود فعل إيجابية، تمثلت فى طلبات من عدد من المؤسسات والشركات العالمية، سعيًا لتفاصيل أكثر، أو للإعلان عن الاهتمام والرغبة فى الاستثمار فى السوق المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق لمتابعة موقف طرح الأسهم بعدد من الشركات المملوكة للدولة، فى عدة قطاعات، حيث تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات تحضيرية للطرح فى البورصة، وكذا آلية دخول المستثمرين الاستراتيجيين، والنسب التى ستخضع للطرح العام فى تلك الشركات، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بالترويج للطروحات.
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