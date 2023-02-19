التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة الـ20 من قوافل «ستر وعافية» في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 04:35 مساءً - أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة الـ20 من قوافل «ستر وعافية» لأهالي قرية المعصرة وتوابعها بمركز ملوي بمحافظة المنيا وذلك بمشاركة 14 كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 25 ألف مستفيد.

يأتي تنفيذ قوافل «ستر وعافية» تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الإجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الاسرة والتوعية بالصحة الانجابية.

وتتضمن القافلة أيضاً حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف، وكذلك تسليم بطاطين والحفة ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف والتي وصلت محافظة المنيا أمس في إصطفاف مهيب لقطار الخير ضم اكثر من 13 سيارة لكيانات التحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى كما تعني ايضاً بمساعدة وتنمية صغار المزارعين من خلال مدرسة حقلية وتطبيق المرشد الذكي في إطار مبادرة «ازرع» التي اطلقها التحالف لتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وتهتم القافلة بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

وفي إطار قافلة ستر وعافية قام التحالف بتقديم خدمات الرعاية البيطرية من خلال قافلة بيطرية شاملة فضلا عن ترميم وتشطيب ١٥ منزل لأهالي قرية المعصرة ايضاً حرص التحالف على توصيل المياه النظيفة لعدد من الأسر بقري محافظة المنيا المختلفة.

وشارك في القافلة ١٤ كيان من كيانات التحالف وهم (جمعية مصطفي محمود- مؤسسة مصر الخير- جمعية جمال الجارحي للتنمية المجتمعية- مؤسسة ابوالعينين الخيرية- مؤسسة العربي لتنمية المجتمع- مؤسسة صناع الخير للتنمية- مؤسسة صناع الحياة مصر- بنك الطعام المصري- جمعية الاورمان- جمعية رسالة- مؤسسة راعي مصر للتنمية- الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية- مؤسسة بهية- بنك الشفاء المصري- الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة) بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي.