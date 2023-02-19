وزيرا التنمية المحلية و التربية والتعليم يتفقدان مدرسة النور للمكفوفين ويفتتحان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 04:35 مساءً - قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتفقد مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور التي بلغت تكلفتها الإجمالية 15 مليون جنيه ومقامة على مساحة 835 م مسطح وتتكون من ملحقين تعليمى وسكنى تخدم 121 طالب وطالبة ( 64 بنين و57 بنات ) بواقع 6 برياض الأطفال و64 بالمرحلة الإبتدائية و26 بالمرحلة الإعدادية و25 بالمرحلة الثانوية.

وخلال الجولة أكد وزير التنمية المحلية علي الإهتمام الغير مسبوق من فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بذوى الهمم والقدرات الخاصة والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامهم وادماجهم فى المجتمع بما يضمن لهم الرعاية الصحية وحقهم فى التعليم والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني باعتبارهم شريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن الدولة لا تألوا جهدًا في تقديم كافة الدعم والرعاية لأبنائها من ذوى الهمم في مختلف المجالات في ظل متابعة مستمرة من القيادة السياسية وخاصًة في العملية التعليمية لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع ودعم برامج ذوي الهمم الخاصة رِيَاضيًا وأكاديميًا وثقافيًا، وإتاحة فرص تعليم ملائمة لهم.

كما تفقد الدكتور رضا حجازي واللواء هشام آمنة فصول الصف الثالث الثانوى واستمعا لقراءة الطلاب أثناء حصة اللغة العربية بطريقة "برايل".

وأكد الدكتور رضا حجازي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير سبل الدعم لذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بصفة خاصة وذوي الهمم بصفة عامة، وذلك لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع، مضيفا أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير المناهج للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بما يتلاءم مع ظروفهم وتصميم البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الجوانب الأدائية للطلبة وإظهار مواهبهم وقدراتهم.

وقالت الدكتورة نهال بلبع أن مدرسة النور للمكفوفين تعد أول مدرسة تعنی بالأطفال ذوي الاعاقة البصرية كتتويج لتضافر جهود المحافظة للنهوض بالعملية التعليمية وإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للحصول على خدمة تعليمية متميزة، كما أنه تم خلال الفترة الماضية تركيب نظام وسيستم مراقبة ومتابعة طبقا لأحدث المواصفات والتقنيات الفنية بالمدرسة لتحقيق الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب وكذلك زراعة الحديقة وتشجير المدرسة بالأشجار المثمرة.

كما شاهد الوزيران العروض الفنية والرسومات لطلاب الصف الثالث الإعدادى، وعرضًا رياضيًا لنشاط الكارتيه.

وعقب ذلك توجه وزير التنمية المحلية ووزير التربية والتعليم إلى مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية العسكرية، حيث افتتحا معرض منتجات مدارس التعليم الفنى والذي يضم منتجات المدارس الثانوية الزراعية ومنها منتجات قسم الصناعات الغذائية من الإنتاج الحيوانى، الطيور ، إنتاج الأسماك ، الألبان، كما شاهدا المنتجات الزراعية والتى تضم الخضروات والفاكهة، ومنتجات صناعة الأثاث، والملابس الجاهزة، وقسم الزخرفة، والإعلان، والتنسيق، وصناعة فوانيس رمضان الخشبية، وصناعة الحلويات، حيث أشاد الوزيران بمنتجات هذه المدارس ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لمحاربة الغلاء.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور رضا حجازي بفتح منافذ بيع منتجات المدارس الفنية على مستوى الجمهورية للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى وتقديم المنتجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة.

وفي إطار الزيارة، تفقد اللواء هشام آمنة والدكتور رضا حجازى مخازن شركة كازيون بالمنطقة اللوجيستية على الطريق الزراعي بدمنهور وهى مخازن السلع الغذائية الأساسية لسلسلة "كازيون"، إحدى السلاسل التجارية بالمحافظة ، حيث تفقدا الوزيران مخازن الجملة التي تضم مختلف السلع الغذائية، والتي تخدم 15 فرعا منتشرا بمراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن توفير السلع لعدد 6 محافظات مجاورة.

حضر الجولة عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.