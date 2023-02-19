” القوى العاملة ”:تحصيل 2 مليون و 700 ألف جنيه مستحقات 8...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 04:35 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 8 عمال مصريين بالمملكة ، بلغت 341 ألفاً و 753 ريال سعودى ، بما يعادل 2 مليون و 779 ألفاً و 289 جنيه مصرى تقريباً ، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم ارسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال : احمد .م.ا.ا ، و نجاح.ح.ع ، و ابراهيم.م.ا.ا ، و باسم .م.ا.ب ، ومحمود.ح.م.ع ، و عصام.ا.م.ا ، و خالد.م.ح.ا ، و ياسر ع.ا ، وقد تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية ، كما تم إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة .

وأفاد الملحق العمالي أن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم ، وارسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة ، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894 ،وإرسال الشكاوى والإستفسارات .