جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، انتهاء الوزارة من الاستعدادات، بعدم تضمين الأسئلة أخطاءً لغوية أو مشاكل فى الصياغة، فضلا عن اختفاء الأسئلة المحيرة والمعقدة، بالإضافة إلى أن الإجابات ستكون واضحة لا يختلف عليها المتخصصون، والتصحيح سيتم إلكترونيا بشكل كامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختفاء الأسئلة المحيرة.. التعليم تستعد لامتحانات الثانوية (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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