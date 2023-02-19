القوى العاملة تعلن حصر 42% من المنشآت لدمج ذوى الهمم فى سوق العمل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، أن مديرياتها ومكاتبها المختصة فى المحافظات، وخلال الأسابيع الـ 5 الماضية، حصرت 42% من إجمالى عدد المنشآت التى يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، راصدة مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5% لذوى الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.





وقالت إن عدد المنشآت التى تم حصرها حتى الآن 9036 منشأة يعمل بها مليوناً و477 ألفاً و373 عاملا، وذلك من إجمالى منشآت يبلغ عددها 23 ألفاً و654 منشأة، من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوى الهمم فى هذه المنشآت التى تم حصرها حتى الآن، يبلغ 74 ألفاً و254 عاملا، وأن المُعين منهم فقط 42 ألفاً و63 عاملا، والمتبقى استيفائه للتعيين يبلغ 32 ألفاً و191 عاملا.

وأكدت "الوزارة" أنه على مدار الـ5 أسابيع الماضية تتواصل مديريات القوى العاملة مع المنشآت، ويجرى الآن عملية باقى الحصر وتعيين باقى الأعداد.

واجتمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد، وللأسبوع الخامس على التوالى مع مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات للاستمرار فى تنفيذ خطة الوزارة فى دمج ذوى الهمم فى سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

خلال اللقاء جدد وزير القوى العاملة توجيهاته للإدارات المختصة وأجهزة الوزارة المعنية، والمديريات بسرعة الانتهاء من الحصر والتسجيل للمنشآت ونِسب المعينين من ذوى الهمم والقدرات والنسب المتبقية للاستيفاء داخل المنشآت بالمحافظات، لدمجهم فى سوق العمل بعد تأهليهم وتدريبهم.