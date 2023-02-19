وزير الصحة يشهد المحاضرة التعريفية للملتحقين بزمالة الأشعة التداخلية تمهيدًا للامتحان العملي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 03:29 مساءً - شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، المحاضرة التعريفية المنعقدة لأطباء الأشعة التداخلية، تمهيدًا للامتحان العملي، الذي يعقد غدا، لمتدربي الزمالة في تخصص الأشعة التداخلية، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير التقى بأساتذة واستشاريي الأشعة التداخلية بالجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية المتواجدين، لمتابعة آليات إجراء الامتحان والتقييم، مشيرًا إلى اعتماد زمالة الأشعة التداخلية من الجمعية الأمريكية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية تخصص الأشعة التداخلية والذي يعد أحد التخصصات الدقيقة والحديثة في مجال الأشعة، مشيرًا إلى اعتماد المنهج العلمي للتخصص بالزمالة من الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن تدريب الأطباء الملتحقين بزمالة الأشعة التداخلية، عقد بمشاركة أساتذة متخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بإلقاء المحاضرات وعرض الحالات، وكذلك تدريب الأساتذة والأطباء في التخصص، وفقًا للاتفاقية المبرمة بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية بالزمالة المصرية، والجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية.

وذكر «عبدالغفار» أن برنامج زمالة الأشعة التداخلية بدأ عام 2016، والتحق به 42 طبيبًا من ضمنهم 8 أطباء وافدين، موضحًا أن مدة الدراسة والتدريب بالتخصص عامين ويلتحق بالبرنامج الحاصلون على زمالة الأشعة التشخيصية أو الدكتوراة أو ما يعادلهم.