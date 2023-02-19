بمشاركة 400 عارض.. معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية ينطلق 23 فبراير

جدة - نرمين السيد - عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذى سيعقد بكايرو فيستفال سيتى مول بالقاهرة الجديدة، بداية من الخميس المقبل الموافق 23 فبراير وحتى 11 مارس المقبل.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن النسخة الحالية من معرض "ديارنا" للحرف اليدوية تقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"، على مساحة 2800 متر مربع، ويعتبر معرض "ديارنا" بمثابة نقطة تمركز ثقافية، تسعى للحفاظ على التراث المصرى الأصيل وتسويق المنتجات الصديقة للبيئة وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة.

وأضافت القباج أن النسخة الجديدة تحتفل بالثقافة والفنون لمدينة وواحة سيوة الفريدة كضيف الشرف، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين فى مصر، بالإضافة إلى عارضين من ذوى الإعاقة لعرض منتجاتهم ودعم قضاياهم وعدد من الجمعيات الصديقة للبيئة، كما أن هناك عددا من الوزارات الشريكة منها : وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصناعة، وزارة التنمية المحلية، وزارة البيئة، وزارة قطاع الأعمال العام، والمجلس القومى للمرأة.





وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن نسخة معرض «ديارنا» هذا العام مستوحاة من القاهرة القديمة، والتى من خلالها سيتم إلقاء الضوء على فنون الأرابيسك والنحاس والزجاج، وعرض المنتجات المتعلقة بشهر رمضان وعيد الأم مثل ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات التى ستكون متاحة فى المعرض خلال فترة إقامته.

وتمكن هذه النسخة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، مما يساهم فى خلق فرص بيع مباشرة وفتح أسواق جديدة لهم، مشيرة إلى أن معرض "ديارنا" يعد من أقدم وأعرق المعارض فى دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المعرض سيستمر فى دعمه لمهارات الحرفيين من ذوى الإعاقة، من خلال تخصيص مساحات عرض لعارضين من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية، مع عرض قصص نجاح العديد منهم ، مشيرة إلى أنه سيقام على هامش المعرض عددًا من الورش لتعليم الحرف اليدوية من خلال عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك لتعليم المشاركين مختلف الفنون من «الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز».





كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى وجود عدد من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، فضلا عن مشاركة الفرق الموسيقية الشعبية، حيث يشارك فريق من سيوة، والنوبة، وسوريا، والسودان، وفق تصريحات الوزيرة.

وسيوفر المعرض وسائل نقل للجمهور من العديد من نقاط التجمع، بالقاهرة الكبرى، لتسهيل وصول المواطنين والاستمتاع بالتراث والفن المصرى.