التحالف الوطنى يطلق المرحلة 20 من قوافل ستر وعافية بالمنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم الأحد، المرحلة الـ20 من قوافل "ستر وعافية" لأهالى قرية المعصرة وتوابعها بمركز ملوى بمحافظة المنيا، بمشاركة 14 كيانا من كيانات التحالف الوطنى لتقديم خدماتها لأكثر من 25 ألف مستفيد.





يأتى تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية للتحالف، والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدى والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

وتتضمن القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف، وكذلك تسليم بطاطين وألحفة ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، والتى وصلت محافظة المنيا أمس فى اصطفاف مهيب لقطار الخير ضم أكثر من 13 سيارة لكيانات التحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادى المتمثل فى تمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات أخرى، كما تعنى أيضا بمساعدة وتنمية صغار المزارعين من خلال مدرسة حقلية وتطبيق المرشد الذكى فى إطار مبادرة "ازرع" التى أطلقها التحالف لتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

وتهتم القافلة بالمساعدة فى فك كرب عدد من الغارمات ونشر ثقافة التطوع، من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين فى الأنشطة، التى يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطنى للتطوع.

وفى إطار قافلة ستر وعافية، قدم التحالف خدمات الرعاية البيطرية من خلال قافلة بيطرية شاملة فضلا عن ترميم وتشطيب 15 منزلا لأهالى قرية المعصرة، أيضا حرص التحالف على توصيل المياه النظيفة لعدد من الأسر بقرى محافظة المنيا المختلفة.

شارك فى القافلة 14 كيانا من كيانات التحالف وهم "جمعية مصطفى محمود - مؤسسة مصر الخير - جمعية جمال الجارحى للتنمية المجتمعية - مؤسسة ابوالعينين الخيرية - مؤسسة العربى لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصرى - جمعية الاورمان - جمعية رسالة - مؤسسة راعى مصر للتنمية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة بهية - بنك الشفاء المصرى - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة" بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذى.