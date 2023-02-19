الرئيس ماكي سال يمنح الدكتورة أماني أبو زيد وسام الجمهورية السنغالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 02:23 مساءً - منح الرئيس السنغالي ماكي سال رئيس الاتحاد الأفريقي " 2022 – 2023 " الدكتورة أماني أبو زيد مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي , وسام الجمهورية السنغالية من طبقة ضابط , تقديرا لجهودها بالدفع بمشروعات البنية التحتية والطاقة والرقمنة في كافة الدول الأفريقية .

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد في تصريحات صحفية عقب التكريم الذي تم في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا علي هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي الـ 36 , " سعدت اليوم بتكريم من الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال عند إنتهاء مهمته رئيسا للاتحاد الأفريقي , حيث قام الرئيس ماكي سال بشكل اسثنائي بتكريمي بوسام الجمهورية السنغالية من طبقة ضابط , مضيفه " وهذا تكريم عظيم ليس فقط لشخصي ولكن أيضا لكافة فريق العمل بمفوضية البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالاتحاد الأفريقي , وكذلك للاتحاد الأفريقي ,وأيضا لسيدات القارة الأفريقية وبشكل خاص للسيدات المصريات .

وتابعت الدكتورة أماني أبو زيد " أن فخامة الرئيس ماكي سال أشار خلال مراسم منح الوسام , إلي أن هذا التكريم كان للجهود الكبيرة التي لمسها بنفسة طوال سنوات طويلة حتي قبل توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي " 2022 – 2023 " , للدفع بالبنية التحتية والطاقة والرقمنة في القارة , وأنه كان مصمم علي هذا التكريم منذ فترة ووجد أن اليوم هو أفضل وقت لتقليدي هذا الوسام .

وأوضحت الدكتورة أماني أبو زيد أنها قامت من جانبها بتوجيه الشكر لفخامة الرئيس ماكي سال علي جهوده التي بذلها أثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي , وأيضا علي النهضة و الاهتمام الكبير الذي يوليه بمشروعات البنية التحتية والطاقة والرقمنة في السنغال ,واهتمامه شخصيا بقضية تمويل البنيه التحتية في القارة الافريقية , مشيره في هذا الصدد الي أن العاصمة السنغالية استضافت منذ أيام قليلة ماضية قمة حول البنيه التحتية في أفريقيا .

وقالت مفوض الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي " إن هذا التكريم من جانب الرئيس السنغالي يضاف الي عدد كبير من التكريمات التي وفقني الله سبحانه وتعالي وبحمده وبفضله حظيت بها من خلال هيئات دولية أو جامعات مرموقة أو شخصيات دولية كبيرة , مضيفة " أتمني أن أكون دائما عند حسن ظن دولتي ووطني مصر في تمثيلي لدولتي ووطني الحبيب وأيضا في تمثيلي للمرأة المصرية وخاصة في الموضوعات الخاصة بالبنية التحتية والطاقة والرقمنة , وأتمني أن أكون عند حظ ظن رئاسة الدولة والقيادة السياسية التي دفعت بي وساندتني في هذا الموقع بالاتحاد الأفريقي , وأتمني علي الله أن نكون جميعا في خدمة الوطن والقارة ونستكمل مسيرتنا من أجل مستقبل أفضل لكافة أبناء وبنات القارة الأفريقية .

وتابعت " ولا يفوتني أن أهدي هذا التكريم والتكريمات السابقة لوطني الحبيب ولسيدات ورجال مصر فأنا بنت القارة وبنت مصر وأي تكريم أحظي به هو بفضل الله أولا ثم بفضل وطني الحبيب مصر .

جدير بالذكر أن الدكتورة أماني أبو زيد، تشغل منصب مفوض الطاقة والنقل والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الاتحاد الافريقي , وتم انتخابها لدورتين متتاليتين من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

وعملت الدكتورة أماني أبو زيد لأكثر من 35 عامًا فى مناصب قيادية فى منظمات دولية رفيعة المستوى، مثل بنك التنمية الأفريقى (AfDB)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع التركيز على برامج البنية التحتية والطاقة .

وخلال حياتها المهنية، اكتسبت مزيجًا نادرًا من الخبرة من جميع أنحاء إفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا. لقد أدارت برامج تطوير كبيرة ومعقدة، بما فى ذلك أكبر محفظة عمليات لبنك التنمية الأفريقى (AfDB).

والدكتورة أماني أبو زيد، تتحدث الفرنسية والإنجليزية والعربية والإسبانية، وهى مهندسة اتصالات حاصلة على ماجستير فى إدارة الأعمال فى إدارة المشاريع من الجامعة الفرنسية للتنمية الأفريقية (جامعة سينغور)، وماجستير فى الإدارة العامة من جامعة هارفارد ودكتوراه فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جامعة مانشستر، المملكة المتحدة , وهى حاصلة أيضًا على شهادة فى الآداب من جامعة السوربون - باريس الرابعة.

كما حازت الدكتورة أماني أبو زيد على العديد من الجوائز والتقدير الدولى لقيادتها وتميزها، بما فى ذلك تكريم "Officier de l'Ordre de Wissam Alouite" من جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب والاعتراف بها كقائدة عالمية شابة من قبل الاتحاد الأوروبي.