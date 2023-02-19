وزير القوى العاملة يجتمع مع مديري المديريات بالمحافظات للأسبوع الخامس على التوالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 02:23 مساءً - - من بين 23 الفاً و654 منشأة:"القوى العاملة"تُعلن حصر 42 % من المنشأت لدمج "ذوي الهمم" في سوق العمل

*شحاتة يوجه "اجهزة الوزارة" بالإستمرار في عملية الحصر والتدريب والتشغيل تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد عن أن مديرياتها،ومكاتبها المختصة في المحافظات،وخلال الأسابيع الخمسة الماضية،قامت بِحصر 42 % من إجمالي عدد المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا،راصدةً مدي استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لذوي الهمم فيها،وكذلك الأعداد المطلوب إستيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،وقالت أن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى الآن 9036 منشأة يعمل بها مليوناً و477 ألفاً و373 عاملا،وذلك من إجمالي منشأت يبلغ عددها 23 الفاً و654 منشأة،من واقع بيانات التأمينات الإجتماعية،موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشأت التي تم حصرها حتى الان يبلغ 74 ألفاً و254 عامل،وأن المُعين منهم فقط 42 ألفاً و63 عاملا ،والمتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 32 الفاً و191 عاملا،وأكدت "الوزارة" انه على مدار الـ5 أسابيع الماضية تتواصل مديريات القوى العاملة مع المنشأت ،ويجرى الان عملية باقي الحصر،وتعيين باقي الاعداد...جاء ذلك خلال إجتماع وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأحد ،وللأسبوع الخامس على التوالي مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات للإستمرار في تنفيذ خطة الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

وخلال اللقاء جدد وزير القوى العاملة توجيهاته للإدارات المختصة وأجهزة الوزارة المعنية ، والمديريات بسرعة الانتهاء من الحصر والتسجيل للمنشآت ونِسب المعينين من ذوي الهمم والقدرات والنسب المتبقية للاستيفاء داخل المنشآت بالمحافظات، لدمجهم في سوق العمل بعد تأهليهم وتدريبهم ..حضر اللقاء من الوزارة: محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشؤون المديريات، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العمل، وهبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وعبير فؤاد مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل، ومحمد عبد الفتاح مديرعام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي،ورضا العربى المدير التنفيذى للوحدة المركزية للعمالة غير المنتظمة.