وزيرا التنمية المحلية والتربية والتعليم يتفقدان معرض ” أهلاً رمضان ” بمدينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 02:23 مساءً - في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين .

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ترافقهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، معرض " أهلا رمضان" للسلع الغذائية و الأساسية المخفضة بمدينة دمنهور ضمن سلسلة المعارض المنتشرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة

بالتعاون مع الغرفة التجارية بالبحيرة.

و يضم المعرض أكثر من ١٥ جناح لكبرى شركات المواد والسلع الغذائية وأجنحة المشروعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومبادرة "كلنا واحد " التابعة لوزارة الداخلية وأجنحة أخرى لعرض السلع الأساسية والمعلبات بأنواعها وآخرى لبيع اللحوم والخضروات والفاكهة والأسماك والمجمدات والمنظفات، وذلك من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من ٢٥ إلى ٣٠ ٪.

وقام وزير التنمية المحلية ووزير التربية والتعليم بجولة داخل المعرض لتفقد السلع والمنتجات الموجودة والتأكد من وجود تخفيضات حقيقية في أسعار السلع والتنبية علي العارضين بتعديل أي أسعار لسلع مبالغ فيها .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم إفتتاح العديد من المعارض المماثلة بجميع المحافظات خلال الفترة الماضية، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة التوسع في إطلاق عدد من المنافذ والشوادر خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، وذلك تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية، وتوجيهات الأستاذ الدكتور/ مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام.

وأشاد اللواء هشام آمنة بمستوى جودة المنتجات المعروضة والتخفيضات الموجودة في المعرض لكافة السلع الأساسية والخضروات والفاكهة ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن جميع المحافظات تقوم خلال الفترة المقبلة بالتوسع في عدد المنافذ والشوادر وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية .

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، كما وجه اللواء آمنة بقيام الجهات التنفيذية بمحافظة العربية بحملات مكثفة على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن السلع الغذائية موجودة في جميع المنافذ والشوادر ولا يوجد نقص في اي سلعة ، وطالب المواطنين بالابلاغ عن اي محل يقوم بزيادة الاسعار وابلغ غرف الشكاوي بالمحافظات .

وأكدت نائب محافظ البحيرة على إستمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات واللحوم حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، للتخفيف عن الأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

وأشارت إلى أن محافظة البحيرة قامت بإفتتاح عدد 12 معرض من معارض "أهلاً رمضان" وأضافت أنه جاري التوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 3100 منفذ بنطاق المحافظة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات، بالإضافة لمنافذ منتجات مدارس التعليم الفنى الزراعة والتى بلغت 21 منفذ، وكذا معارض "أهلاً رمضان" والجاري إفتتاحها لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق.