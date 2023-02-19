وزيرا التنمية المحلية والتربية والتعليم يتفقدان معرض ”أيادي مصر” للمنتجات اليدوية والحرفية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 02:23 مساءً - فى مستهل زيارتهما لمحافظة البحيرة، قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ترافقهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتفقد معرض "أيادي مصر" لترويج المنتجات والحرف اليدوية والتراثية وذلك بمجمع دمنهور الثقافي والذى يضم 14 عارض ويضم منتجات يدوية (سجاد - كليم - قرن جاموس) وإكسسوارات، نسيج نول، منتجات خشبية، فخار، قطيفة منتجات جلود، منتجات بدوية، منتجات يدوير، كوروشيه، منتجات نجع عون، أعمال التطريز، طابلوهات حصير، السجاد اليدوي، منتجات يدوية من الخشب والقماش، اكسسوارات نحاس، ومنتجات سجاد رشيد، كما يضم المعرض عددًا من الأشغال اليدوية لذوي القدرات الخاصة.

و أشاد اللواء هشام آمنة بجودة المعروضات وبخاصةً المنتجات اليدوية والتي تعكس عراقة الثقافة المصرية وتأثيرها على مختلف الفنون، كما تدلل على قدرة الأيدي العاملة المصرية على إخراج منتج عالي الجودة، كما أشاروا إلي أن الصناعات اليدوية توفر العديد من فرص العمل للشباب ورواد الأعمال الطامحين فى هذا المجال.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تشجع كافة المبادرات المعنية بالصناعات المحلية واليدوية لدعم المنتج المحلى والاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي ان الوزارة تسعي لضم عددٍ كبير من المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات والعمل علي تطويرها وتسهيل رفع منتجاتهم علي منصة أيادي مصر بما يساعد المنتجين فى التسويق والبيع للمنتجات وتوفير فرص عمل.

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حضر الجولة عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.