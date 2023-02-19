الأمين العام لـ«الأعلى للآثار» يتفقد المسجد الأزرق بالدرب الأحمر (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال وزيرى إن أسعار تذاكر المسار السياحى للدرب الأحمر الجديد، هى 20 جنيها للمصريين، و10 للطالب المصرى، و120 للأجانب، و60 للطالب الأجنبى.

وأوضح فى المؤتمر الصحفى الذى عقده لطرح المسار السياحى الجديد لمنطقة الدرب الأحمر، أنه جرى ترميم 13 أثرا إسلاميا بالتعاون مع مؤسسة أغاخان للثقافة ليكون مسارا سياحيا يضاف لخريطة الآثار الإسلامية فى منطقة القاهرة التاريخية.

وبدوره أشار شريف عريان، الرئيس التنفيذى لمؤسسة أغاخان للترميم، إلى أن المسار السياحى فى الدرب الأحمر سوف يشارك فى بورصة برلين لأول مرة الذى سيقام فى مارس المقبل.

ونوه بالترويج للمسار السياحى للدرب الأحمر من خلال برنامج سياحى لليوم الواحد لتشجيع السياح لزيارة المسار ومشاهدة الآثار الإسلامية المصرية الفريدة.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف 5 آلاف سائح سنوى خلال عام 2023 -2024 للمسار السياحى بالدرب الأحمر.

وذكر أنه جرى تنفيذ موقع إلكترونى مخصص للمسار السياحى للدرب الأحمر الذى يشمل الكثير من المزارات الأثرية، وجرى ترميم 13 مزارا أثريا يوجد فى المسار السياحى.

وأورد أنه جرى تدريب العديد من أهالى المنطقة المحيطة لمسار الدرب الأحمر، وأصحاب المحلات للتعامل مع السياح بشكل أفضل.