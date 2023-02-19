جدة - نرمين السيد - وقال ممثل جمعية رسالة، إنهم متواجدون فى المنيا وهذا الاصطفاف هو الثانى لهم، لافتا إلى أن هناك كمية كبيرة من المساعدات سيتم تقديمها، متابعا: "جميع الجمعيات على قلب رجل واحد، وإن شاء الله يكون الاصطفاف الثانى ناجح زى الأول".
فى حين قال ممثل جمعية جمال الجارحى، إنهم يشاركون فى الاصطفاف الثانى بـ2500 لحاف و200 كرتونة مواد غذائية، وسيتم تقديم 300 هدية للأطفال.
أما ممثل بنك الطعام قال: "سنقدم وجبات ساخنة للطلاب فى المناطق الأشد فقرا، كما سيتم تقديم كراتين غذائية"، متابعا: "مع التحالف الوطنى وصلنا لمناطق أكثر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممثلو الجمعيات باصطفاف «قطار الخير»: مع التحالف الوطنى وصلنا لمناطق أكثر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.