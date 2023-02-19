ممثلو الجمعيات باصطفاف «قطار الخير»: مع التحالف الوطنى وصلنا لمناطق أكثر

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل جمعية رسالة، إنهم متواجدون فى المنيا وهذا الاصطفاف هو الثانى لهم، لافتا إلى أن هناك كمية كبيرة من المساعدات سيتم تقديمها، متابعا: "جميع الجمعيات على قلب رجل واحد، وإن شاء الله يكون الاصطفاف الثانى ناجح زى الأول".

فى حين قال ممثل جمعية جمال الجارحى، إنهم يشاركون فى الاصطفاف الثانى بـ2500 لحاف و200 كرتونة مواد غذائية، وسيتم تقديم 300 هدية للأطفال.

أما ممثل بنك الطعام قال: "سنقدم وجبات ساخنة للطلاب فى المناطق الأشد فقرا، كما سيتم تقديم كراتين غذائية"، متابعا: "مع التحالف الوطنى وصلنا لمناطق أكثر".