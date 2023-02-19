حياة كريمة توضح نسب إنجاز المشروعات بمركز إسنا فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت حياة كريمة، أنه تم إنجاز عدد من المشروعات فى قطاعات كثيرة وأهمها: "نقطة إطفاء قرية توماس ومركز الشباب فى القرية، والوحدة الاجتماعية، وأعمال تطوير الكهرباء، والوحدة الاجتماعية بقرية الزنيقة، وتطوير أعمال الكهرباء بها".

يأتى ذلك فى إطار حرص المؤسسة، على تقديم كل هو ما جديد بشأن المشروعات الجارية فى القرى والمراكز المستفيدة من مبادرة حياة كريمة.