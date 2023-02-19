الرئيس ماكى سال يمنح الدكتورة أمانى أبو زيد وسام الجمهورية السنغالية

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة أمانى أبو زيد فى تصريحات صحفية، عقب التكريم الذى تم فى مقر مفوضية الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا، على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقى الـ 36: "سعدت اليوم بتكريم من الرئيس ماكى سال رئيس جمهورية السنغال عند انتهاء مهمته رئيسا للاتحاد الإفريقى، حيث قام الرئيس ماكى سال بشكل اسثنائى بتكريمى بوسام الجمهورية السنغالية من طبقة ضابط".

أضافت: "هذا تكريم عظيم ليس فقط لشخصى ولكن أيضا لكافة فريق العمل بمفوضية البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالاتحاد الإفريقى، وكذلك للاتحاد الإفريقى، وأيضا لسيدات القارة، وبشكل خاص للسيدات المصريات".

تابعت: "الرئيس ماكى سال أشار خلال مراسم منح الوسام إلى أن هذا التكريم كان للجهود الكبيرة التى لمسها بنفسة طوال سنوات طويلة حتى قبل توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقى 2022 – 2023 للدفع بالبنية التحتية والطاقة والرقمنة فى القارة، وأنه كان مصمم على هذا التكريم منذ فترة ووجد أن اليوم هو أفضل وقت لتقليدى هذا الوسام".

وأوضحت الدكتورة أمانى أبو زيد أنها قامت من جانبها بتوجيه الشكر للرئيس ماكى سال، على جهوده التى بذلها أثناء رئاسته للاتحاد الإفريقى، وأيضا على النهضة والاهتمام الكبير الذى يوليه بمشروعات البنية التحتية والطاقة والرقمنة فى السنغال، واهتمامه شخصيا بقضية تمويل البنيه التحتية فى القارة الإفريقية، مشيره فى هذا الصدد إلى أن العاصمة السنغالية استضافت منذ أيام قليلة ماضية قمة حول البنيه التحتية فى إفريقيا.

وقالت مفوض الطاقة والبنية التحتية فى الاتحاد الإفريقى: "إن هذا التكريم من جانب الرئيس السنغالى يضاف إلى عدد كبير من التكريمات التى وفقنى الله سبحانه وتعالى وبحمده وبفضله حظيت بها من خلال هيئات دولية أو جامعات مرموقة أو شخصيات دولية كبيرة".

وذكرت: "أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظن دولتى ووطنى مصر فى تمثيلى لدولتى ووطنى الحبيب وأيضا فى تمثيلى للمرأة المصرية وخاصة فى الموضوعات الخاصة بالبنية التحتية والطاقة والرقمنة، وأتمنى أن أكون عند حظ ظن رئاسة الدولة والقيادة السياسية التى دفعت بى وساندتنى فى هذا الموقع بالاتحاد الإفريقى، وأتمنى أن نكون جميعا فى خدمة الوطن والقارة ونستكمل مسيرتنا من أجل مستقبل أفضل لكافة أبناء وبنات القارة الإفريقية".

واستطردت: "لا يفوتنى أن أهدى هذا التكريم والتكريمات السابقة لوطنى الحبيب ولسيدات ورجال مصر فأنا بنت القارة وبنت مصر وأى تكريم أحظى به هو بفضل الله أولا ثم بفضل وطنى الحبيب مصر".

من هى الدكتورة أمانى أبو زيد؟

جدير بالذكر أن الدكتورة أمانى أبو زيد، تشغل منصب مفوض الطاقة والنقل والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الاتحاد الإفريقى، وتم انتخابها لدورتين متتاليتين من قبل المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى.

عملت الدكتورة أمانى أبو زيد لأكثر من 35 عامًا فى مناصب قيادية فى منظمات دولية رفيعة المستوى، مثل بنك التنمية الإفريقى (AfDB)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع التركيز على برامج البنية التحتية والطاقة.

خلال حياتها المهنية، اكتسبت مزيجًا نادرًا من الخبرة من جميع أنحاء إفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا، كما أنها تتحدث الفرنسية والإنجليزية والعربية والإسبانية، وهى مهندسة اتصالات حاصلة على ماجستير فى إدارة الأعمال فى إدارة المشاريع من الجامعة الفرنسية للتنمية الإفريقية (جامعة سينغور)، وماجستير فى الإدارة العامة من جامعة هارفارد ودكتوراه فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جامعة مانشستر، المملكة المتحدة، وهى حاصلة أيضًا على شهادة فى الآداب من جامعة السوربون - باريس الرابعة.

كما حازت الدكتورة أمانى أبو زيد على العديد من الجوائز والتقدير الدولى لقيادتها وتميزها، بما فى ذلك تكريم "Officier de l'Ordre de Wissam Alouite" من جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب والاعتراف بها كقائدة عالمية شابة من قبل الاتحاد الأوروبى.