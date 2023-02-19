محافظ بورسعيد يشيد بأعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة قبضايا بحي الزهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 01:21 مساءً - أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، خلال جولة ميدانية موسعة بأعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة قبضايا بحي الزهور ، والتي شهدت تطوير للمرة الأولى من نوعه ، رافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور وعدد من الجهات التنفيذية.

مشيرا أن الهدف من رفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور، هو تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي الحي باعتباره أكثر الاحياء كثافة سكانية ، وأحد أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا ، بما يساهم في سرعة إنجاز الأعمال، والاستمرار في تطوير جميع مناطق حي الزهور تباعا،

وأكد المحافظ على تواصل العمل في تطوير ورصف الطرق الداخلية على أعلى مستوى بالمنطقة ، و الأعمال تتم تحت اشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل لسرعة نهو المشروعات في أقرب وقت.

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال تطوير ورصف الطريق الرابط بين الجبانة و قبضايا، وذلك ضمن خطة موسعة لتطوير الطرق ، موجها بسرعة الانتهاء من الاعمال في اقرب وقت