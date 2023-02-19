رئيس الوزراء يوجه بتوفير 350 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة بالسويس

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بأن تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توفير 350 مليون جنيه، لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة السويس، بما يسهم فى استكمال الجهود التى نفذتها المحافظة فى هذا الملف، مشيرا إلى أنه سيتم توفير المبالغ المطلوبة حتى انتهاء هذه المشروعات.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، محافظ السويس عبد المجيد صقر، لمتابعة المشروعات وبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس.

وعرض المحافظ موقف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، وتطوير المناطق غير المخططة.

وأشار محافظ السويس، خلال اللقاء، إلى الفرص الاستثمارية التى تمتلكها المحافظة ضمن أصولها "مشروع الشاليهات والشواطئ والنادى الاجتماعى"، والتابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية، والذى قام بإنشاء عدد من المشروعات من بينها: شاطئ السوايسة، منطقة Suez Sea View، ممشى أهل السويس، ممشى النخيل، حديقة تعاونيات فيصل، حديقة الكورنيش القديم، موضحا أن هذه المشروعات منفردة تحقق عوائد قادرة على استعادة تكلفة رأس المال بشكل سريع، لافتا إلى أن مشروع "ممشى النخيل" يمثل أحد أنماط الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك فى ضوء توجه الدولة نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص.

واستعرض محافظ السويس، عددا من الأصول الاستثمارية الواعدة غير المستغلة بالمحافظة، التى تمتاز بموقع محورى بالمحافظة، والعروض المقدمة من الجهات المختلفة لاستغلالها، وكذا الطلب المقدم من إحدى الشركات للاستثمار العقارى لاستغلال قطعتى أرض فضاء بشارع الجلاء لإنشاء مجمع تجارى ومنطقة ترفيهية بشارع الجلاء، فضلا عن العرض المقدم للمحافظة من قبل إحدى الشركات، لإنشاء "كمبوند سكنى" متكامل الخدمات أمام خليج السويس على الأرض الفضاء التى تبلغ مساحتها 250 فدانا "بالشراكة مع المحافظة"، حيث يتم الاستغلال الرئيسى للأرض فى إسكان استثمارى وأنشطة تجارية وإدارية وتعليمية وترفيهية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المشروعات التنموية للمحافظة، ووجه بأن يتم العرض على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية لتنفيذ المشروع، كأحد المشروعات التنموية فى المحافظة.