الحكومة: لا صحة لتخفيض مستحقات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»

جدة - نرمين السيد - انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء حول صدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة، على انتظام صرف مستحقات تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعى وبذات القيمة المقررة لها، دون أى انتقاص أو تخفيض لقيمتها، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدى، وتم زيادة عدد المستفيدين ليبلغ 5.2 مليون أسرة بما يشمل22 مليون مواطن، يتم تمويل 4.6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدى تحت مظلة برنامج الحماية الاجتماعية، وبتمويل نقدى يصل لنحو 28 مليار جنيه، بما يشمل 25 مليار جنيه من خزانة الدولة، و3 مليارات جنيه من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أى مشكلة فى الصرف أو توقف بطاقة الصرف، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالى: "tk.moss.gov.eg"، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.

وفى سياق متصل، تم بدء صرف مستحقات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2023 يوم 15من الشهر الجارى، لكافة المستفيدين من حاملى بطاقات "ميزة" البنكية، وذلك من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى، وكافة ماكينات الصراف الآلى للبنوك، فيما يتم توجيه المواطنين الذين لم ينتهوا من استبدال البطاقات الزرقاء القديمة بكارت ميزة الجديد، لسرعة استبدالها حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم المالية ببرنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، وذلك من خلال توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية المتواجدة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وتقديم المستفيد من تكافل وكرامة، صورة من الرقم القومى الخاص به، والرقم السرى، واستلام بطاقة "ميزة"، ويتم تفعيلها من خلال الإدارات الاجتماعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك تسهيلاً على المواطنين لضمان صرف مستحقاتهم بسهولة ويسر.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمى للوزارة "moss.gov.eg"، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء "01155508688 -01155508851" على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى "[email protected]".