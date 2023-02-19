معلومات مهمة عن فيروس ماربورج (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - حذرت منظمة الصحة العالمية، من انتشار فيروس ماربورج، الشبيه بوباء الإيبولا، فى غينيا الاستوائية حاليا، وقتله 9 حالات وإصابته 16 آخرين، فى الوقت الذى لا توجد فيه لقاحات أو علاجات معتمدة للفيروس حتى الآن.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المعلومات عن الفيروس، الذى اكتشف عام 1967 فى ماربورج وفرانكفورت بألمانيا، وينتمى لعائلة Filoviridae، ويسبب حمى نزفية ونسبة وفيات عالية تصل لـ88%. وتتراوح فترة حضانة الفيروس من 2 إلى 21 يوما، وينتشر من إنسان لآخر عن طريق معدات الحقن الملوثة، وللوقاية من الإصابة به، يمنع التعامل مع شخص مصاب أو خفافيش الفاكهة.

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