التحالف الوطنى.. كيان يجمع المتطوعين تحت هدف واحد

جدة - نرمين السيد - وكتبت الصفحة الرسمية للتحالف، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "كيان واحد، قدر يجمع المتطوعين، مهما كان الفيست واللوجو، تحت هدف واحد خدمة الناس، وتحت اسم واحد المجتمع المدنى.
واختتم: "سيشهد التاريخ أن من الأزمات كان تدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى".
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