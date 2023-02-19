التحالف الوطنى.. كيان يجمع المتطوعين تحت هدف واحد

جدة - نرمين السيد - وكتبت الصفحة الرسمية للتحالف، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "كيان واحد، قدر يجمع المتطوعين، مهما كان الفيست واللوجو، تحت هدف واحد خدمة الناس، وتحت اسم واحد المجتمع المدنى.

واختتم: "سيشهد التاريخ أن من الأزمات كان تدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى".