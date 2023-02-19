«الوثائقية» تنفرد بحوار مع أمير حدود داعش اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 12:24 مساءً - تنفرد القناة "الوثائقية" بعرض حوار تليفزيوني اليوم الأحد على 3 أجزاء أجراه الإعلامي أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع أمير حدود داعش عقب سقوطه في قبضة السلطات المصرية، إذ يدلي فهمي الأسود أو هيثم عبد الحميد أو رشيد المصري - جميعها أسماء لشخص واحد - بشهادة تفصيلية تخرج للعالم للمرة الأولى عن تفاصيل تنظيم داعش وتطلعاته في المنطقة، ويكشف المزيد من الأسرار وما فعله التنظيم في سوريا وليبيا.

وبأهداف ورؤية طموحة يتحول حلم وجود قناة متخصصة للأفلام الوثائقية إلى حقيقة، إذ تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الوثائقية" اليوم الأحد لتشكل إضافة جديدة في سماء الإعلام المصري، لنحكي نحن عن تاريخنا وأيضًا حاضرنا لأجيال حالية ومقبلة ولا نترك عقول شبابنا في أيدي العابثين.

تبث قناة "الوثائقية" على تردد 12303H، 27500، 5/6، عبر نايل سات، وتعد أول قناة وثائقية مصرية، يتم إطلاقها لتروي القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث التي شهدتها مصر، على مختلف المجالات سواء السياسة أو المجتمع أو الفن أو الاقتصاد وأفلاما عن الطبيعة ومناطق وشخوص مصرية بارزة وغيرها، إضافة إلى انتاجات حاصلة على جوائز.

القناة الوثائقية الجديدة ستنفرد في تقديم الأفلام في الفترة المقبلة، بمساعدة الكوادر المصرية الكبرى العاملة في هذا المجال، ليرى المشاهد المصري والعربي جرعة متنوعة من أفلام تاريخية ورياضية وفنية وعلمية وغيرها، لتؤكد على الحقائق بتفاصيلها وتكشف زيف الحكايات الكاذبة مع تدقيق النظر في الوثائق والأوراق، وفتح ملفات التحقيقات.

وكشف المخرج شريف سعيد، رئيس قناة الوثائقية، عن آخر استعدادات انطلاق القناة الوثائقية مؤكدًا أنها تسعى للبدء بخطى ثابتة مستفيدة من تراكم الخبرات، مشيرا إلى أن قناة الوثائقية تقدم جرعة تاريخية وفنية وثقافية وسياسية ووطنية.