قناة «الوثائقية» تعرض اليوم فيلم «أدهم الشرقاوي»

وذكر البرومو، بأن أدهم الشرقاوي "رجل نال قسط من التعليم وابن ناس.. وتعلم لغتين.. ويأخذ الحق من الظالم المستبد ويرده لأصحابه من الضعفاء.. وكان بطل المقاومة الشعبية"، مضيفا: "شخص سيكوباتي.. إزاي يكون أدهم الشرقاوي مجرم والرئيس جمال عبد الناصر يطلب إن ملحمة أدهم الشرقاوي تتعمل، هل هو عاوز يرسخ في وجدان الشعب المصري إن في مجرم خارج من جوانا يعني".

بينما تابع الفيلم الوثائقي: "العنف الفردي المدفوع بالثأر بيحول لنوع من العنف الجماعي.. أدهم الشرقاوي قاتل مأجور".

ويذاع الفيلم الوثائقي "أدهم الشرقاوي"، عبر قناة "الوثائقية" يوم الأحد، الثامنة مساء.

وأعلنت القناة "الوثائقية" باكورة خريطة إنتاجها من الأفلام التى ستعرض لأول مرة حصريا على القناة، وهى فيلم "أدهم الشرقاوى"، مشيرة أن الفيلم سيعرض- بشكل تفصيلى- الروايتين المتناقضتين لسيرة أدهم الشرقاوى؛ الأولى هى الرواية الرسمية التى تطرقت إليها الصحافة فى بداية عشرينيات القرن العشرين، والتى اعتبرت الشرقاوى مجرمًا شقيا خارجًا عن القانون.

والثانية -وهى الرواية الأشهر- هى الحكاية الشعبية التى اعتبرت أدهم الشرقاوى بطلا أسطوريا دافع عن الفلاحين فى مواجهة الإقطاعيين والإنجليز، وهى الرواية نفسها التى اعتبرته واحدا من أبطال ثورة 1919 الذين شاركوا فى قيادة الأعمال البطولية التى وُجهت ضد الإنجليز فى قرى البحيرة ومدنها، وقد تحولت هذه الرواية الثانية إلى ملحمة ترددت فى الحكايات والمواويل الشعبية، وهو ما شجع القائمين على الإذاعة وصنَّاع السينما بعد ثورة 1952 إلى تخليد تلك الأسطورة فى أعمال إذاعية وسينمائية.

وبخلاف الأعمال السينمائية والدرامية التى قدمت سابقا، يستعرض هذا الفيلم الوثائقي حقائق ومفاجآت تُكشف لأول مرة، وهو جزء من مهمة القناة التى ستروى من خلال أفلامها جانبًا مهما من التاريخ غير المطروق، وإكمال الحكاية التاريخية غير المروية بجهود بحثة، وأرشيفية، وفنية نوعية.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن موعد انطلاق القناة الوثائقية المصرية، مشيرة إلى أنها تنطلق يوم 19 فبراير الجارى الساعة 8 مساء، وبثت الشركة "برومو" جديد للقناة الوثائقية المصرية، وتطرق "البرومو" لعدد من الموضوعات التي ستتناولها الأفلام الوثائقية، المقرر لها أن تُبث عبر القناة الجديدة، والمتعلقة بالعديد من المجالات، أبرزها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وتبث قناة "الوثائقية" على تردد 12303H، 27500، 5/6، عبر نايل سات