الأوقاف تطلق لأول مرة ملتقى الفكر للواعظات طوال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الأوقاف لأول مرة ملتقى الفكر للواعظات، يوميًّا عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) طوال شهر رمضان المبارك، وذلك على غرار ملتقى الفكر بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه).





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