الصحة: تنظم احتفالية بمناسبة مرور 8 سنوات على افتتاح عيادات «واحة» للدعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 11:25 صباحاً - نظمت وزارة الصحة والسكان، احتفالية تحت شعار «طمني أنك معايا» بمناسبة مرور 8 سنوات على إنشاء عيادات الدعم النفسي «واحة» التابعة لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

أقيمت الاحتفالية في مستشفى العباسية للصحة النفسية، بالتعاون مع مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم مؤسس، ورئيس مجلس أمناء «فاهم».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فعاليات الاحتفال تضمنت عقد عدة ورش تدريبية، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وضمن خطة الوزارة للتدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدورات التدريبية تستمر لمدة 3 أيام، وتستهدف الأطباء، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، للتعريف بالتعامل الأمثل مع الناجين والناجيات من الصدمات النفسية، والتقليل من حدتها.

وأضاف «عبدالغفار» أن عيادات «واحة» تقدم خدماتها المتخصصة لتقليل أثار الصدمات نفسية، بالإضافة إلى استقبال الحالات المُحولة المستشفيات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى وجود خدمة متخصصة للأطفال والمراهقين.

من جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى تقديم أكثر من 5000 جلسة مُتخصصة لمختلف الفئات العمرية، من خلال عيادات «واحة» البالغ عددها 7 عيادات.

وقالت «منن» إنه يجري العمل على التوسع في عيادات «واحة» بمحافظات الصعيد، حيث بدأت «واحة أسيوط» بمستشفى أسيوط للصحة النفسبة وعلاج الإدمان، و«واحة المنيا» للبالغين بمستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان في عام 2020، منوهة إلى أن عيادة واحة لعلاج الصدمات النفسية للأطفال والمراهقين، بمستشفى العباسية للصحة النفسية، تم تشغيلها في فبراير 2015.

وأكدت «منن» أهمية السلامة النفسية في إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن سعادتها بالتواجد داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، مشيرة إلى أن الزيارة كانت بمثابة فرصة للتعرف بشكل أوسع على خدمات الصحة النفسية التي تقدمها الدولة المصرية، والاستراتيجيات التي تتبنها وزارة الصحة والسكان في تطوير منظومة الصحة النفسية، مؤكدة حرص المؤسسة على مساندة الأطفال والشباب في مواجهة متاعبهم النفسية، واكتشاف مرضهم مبكرًا، من خلال التعاون مع الأمانة العامة الصحة النفسية.