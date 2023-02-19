وزيرا التنمية المحلية والتربية والتعليم يتفقدان عددا من المشروعات بمحافظة البحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 11:25 صباحاً - يجري اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، زيارة تفقدية بمحافظة البحيرة لعدد من المشروعات بالمحافظة.

ومن المقرر أن يستهل الوزيران الجولة بزيارة معرض أيادي مصر" بمجمع دمنهور الثقافي، فضلا عن تدشين مبادرة 100 مليون شجرة بمدينة دمنهور.

كما سيقوم اللواء هشام آمنة والدكتور رضا حجازي بتفقد معرض السلع الغذائية "أهلا رمضان" بأرض المعارض بدمنهور، بالاضافة لزيارة مدرسة النور للمكفوفين، وافتتاح معرض منتجات مدارس التعليم العام والفني بمدرسة شوكت الثانوية العسكرية الزراعية، بالإضافة لتفقد مخازن كازيون بالمنطقة اللوجستية على الطريق الزراعي.

كما سيتفقد الوزيران المدرسة الاعدادية والابتدائية ومشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية.