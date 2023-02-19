دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي الاخصائيين الاجتماعيين حول كيفية التعامل مع جرائم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 11:25 صباحاً - عقدت اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية ٫ ورشة عمل لمأموري الضبط القضائي حول آليات البحث والتحري في جرائم الاتجار بالبشر وما هي ابرز اجراءات الضبطية القضائية ٫ والاطار القانوني الوطني بشأن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ٫ بالإضافة ٌ إلى طبيعة واختصاصات اللجنة الوطنية التنسيقية والدور المنوط لها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بمكافحة تلك الجريمة

وذلك في إطار البرنامج الوطني المتكامل لبناء القدرات الوطنية للجهات المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وانطلاقا من ايمان اللجنة الوطنية بالدور المحوري الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي المتمثل في التعرف الاولي على ضحايا الاتجار بالبشر والبحث عن الجرائم ذات الصلة ومرتكبيها وكذلك التوعية بجريمة الاتجار بالبشر وأشكالها والتعريف بالمنظومة الوطنية لتوفير الحماية للضحايا على المدى الطويل ، ضمن جهود اللجنة لمنع جريمة الاتجار بالبشر من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر (٢٠٢٢-٢٠٢٦) بالقاهرة ًفي الفترة من ١٥-١٦ فبراير ٢٠٢٣.