قبل انطلاقها بساعات.. رواد السوشيال: بداية نارية لشاشة الوثائقية

جدة - نرمين السيد - ومع بداية العد التنازلى لانطلاق القناة، أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عن انتظارهم على أحر من الجمر انطلاق القناة فى الثامنة مساء.

وقال عيسى العازمى: "بداية نارية لقناة الوثائقية المصرية، وبداية سوداء على أعدائك يا مصر، الإعلان عن صيد ثمين فى قبضة الصقور المصرية، فى أولى حلقات القناة الجديدة، قناة الوثائقية المصرية هتعرض حوارا خاصا مع أمير حدود داعش، بعد اصطياده ووقوعه فى أيدى الصقور المصرية، على قناة الوثائقية المصرية، هنعرف قصته اليوم الساعة 8 مساءً، افتخروا ببلدكم وبأعظم الصروح والمؤسسات جهاز المخابرات العامة المصرية".

فى حين قال: "الله على الشغل العالى دا يا رب نشوف حاجة رايقة تقدر تخاطب فئة الشباب، قائمة أبرز الأفلام المقرر عرضها على قناة الوثائقية فيلم عن محمد حسنين هيكل، فيلم عن نجيب الريحانى، فيلم أدهم الشرقاوى، فيلم عن فرقة رضا، فيلم عن صالح مرسى، فيلم عن يوسف إدريس".

وكتب حساب باسم ألف تحيا: "الوثائقية المصرية شكلها هاتبتدى بداية نار، قناة الوثائقية تعرض حوارا خاصا، مع أمير حدود دا، بعد اصطياده ووقوعه فى أيدى الصقور المصرية، البيه كان بيمارس داعشيته بثلاث أسماء فهمى الأسود.. رشيد المصرى .. هيثم عبد الحميد".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت تعيين كل من الإعلامى أحمد الدرينى، رئيسا لقطاع الإنتاج الوثائقى، والإعلامى شريف سعيد، رئيسا للقناة الوثائقية، تأتى تلك الخطوة إيمانا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته، فى أعقاب التجربة المميزة التى قدمتها وحدة الأفلام الوثائقى بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.