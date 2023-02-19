سفير أوزبكستان بالقاهرة: مصر تحتل مكانة مرموقة دوليا وإقليميا

جدة - نرمين السيد - وأضاف سفير أوزبكستان بالقاهرة منصوربيك كيليتشيف فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن وفدا رفيع المستوى يرافق الرئيس ميرضيائيف فى زيارته للقاهرة يضم وزير الخارجية الأوزبكى ومجموعة من رجال الأعمال.

كما من المخطط عقد منتدى الأعمال المصرى – الأوزبكى بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من كلا البلدين والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة.

وأفاد بأن أوزبكستان تولى أهمية كبيرة لإعطاء دفعة طويلة الأمد وزخما قويا لتعزيز التعاون فى كافة المجالات، مؤكدا على مواصلة التعاون مع مصر فى إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

كما أكد على أهمية الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لطشقند يومى 4 و5 سبتمبر عام 2018 والمباحثات الهامة التى عقدت مع الرئيس ميرضيائيف مما ساهم فى رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

وأضاف أن الرئيسين المصرى والأوزبكى عقدا حوارا وديا فى فبراير عام 2022 وذلك على هامش الافتتاح الرسمى لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين، موضحا أنه تم إقامة آلية للمشاورات السياسية بين وزارتى الخارجية فى كلا البلدين والتى عقدت جولتها الأخيرة فى مايو عام 2022.

وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية السفر يتم بموجبها السماح لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية دخول مصر وأوزبكستان بدون تأشيرة مما سهل عقد مسئولو الحكومة وموظفو وكالات السياسة الخارجية من كلا البلدين اجتماعات بشكل منتظم.

وأوضح السفير منصوربيك كيليتشيف أن السفير حمدى لوزا مساعد وزير الخارجية وقع خلال زيارته لطشقند فى سبتمبر عام 2022 على وثيقة منح مصر صفة "شريك الحوار" فى منظمة شنغهاى للتعاون، مشيرا إلى عقد اللقاء بين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مع نظيرته الأوزبكية تنزيلة ناربائيفا على هامش مؤتمر تغير المناخ (كوب 27) فى نوفمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ وتم الاتفاق على تعزيز التعاون البرلمانى.

وعن التعاون الثنائى، قال كيليتشيف إن مكتب التمثيل الأوزبكى بمصر نجح فى تنظيم زيارة 25 شركة مصرية لعدة مدن مثل طشقند ونمنجان وفرغانة وترميز لبحث إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة وعقد 62 منتدى وطاولة أعمال، موضحا أنه تم التوقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وتسجيل 12 مشروعًا مشتركًا فى مختلف مجالات التعاون.

وأكد على الاهتمام بدعم العلاقات التجارية بين البلدين؛ وأن إقامة خط السكة الحديد العابر لأفغانستان "ترميز - مزارى شريف - كابول - بيشاور" سيسمح لدول آسيا الوسطى الوصول إلى مصر بسرعة وبسهولة عبر موانئ باكستان، لافتا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع بناء مصنع لإنتاج الأدوية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة فى طشقند بتكلفة تقدر ب20 مليون دولار.

وأشار إلى التعاون المثمر بين وزارتى التعليم العالى والجامعات فى مصر وأزبكستان، حيث يتم تبادل الطلاب والأساتذة بينهما وكذلك التعاون الناجح مع جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وحلوان وبورسعيد، وهى من أعرق الجامعات فى العالم فضلا عن التعاون مع جامعة الأزهر.

وأكد تقرير لسفارة أوزبكستان بالقاهرة اليوم على أهمية زيارة وفد مشيخة الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب خلال الفترة من 10 إلى 13 من أكتوبر من عام 2018 والذى تقلد خلالها الدكتوراه الفخرية من أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية تقديرا لإسهاماته المتميزة وجهوده الدؤوبة فى توضيح سماحة الإسلام وتعزيز ثقافة التسامح والحوار بين أتباع مختلف الأديان والثقافات.

وقد تم التوقيع خلال هذه الزيارة على مذكرتى التفاهم بين جامعة الأزهر الشريف وكل من أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية ومركز الإمام البخارى الدولى للبحوث العلمية.

وأضاف التقرير أن العام الماضى شهد العديد من الفعاليات والزيارات ، حيث عقدت مفاوضات عبر الإنترنت فى 18 يناير عام 2022 بين رئيس غرفة التجارة والصناعة فى أوزبكستان وبين أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية ، بينما زار وفد أوزبكى القاهرة يومى 2 و 4 مارس الماضى للمشاركة فى الدورة السبعين لمعرض النسيج الدولى "كايو فاشون آند تكس" وتم تنظيم معرض للمنتجات تحت شعار "صنع فى أوزبكستان".

وأشار التقرير إلى أن وفدا من رجال الأعمال المصريين وممثلى الشركات المصرية شاركوا خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الماضى فى منتدى الاستثمار الدولى الأولى بطشقند ، بينما شارك وفد برئاسة نائب أول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكى خلال الفترة من أول إلى 4 يونيو الماضى فى المؤتمر السنوى لبنك التنمية الإسلامى بمدينة شرم الشيخ .

كما شارك وفد برئاسة وزير تنمية الابتكار الأوزبكى خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الماضى فى الاجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لأبحاث القطن الذى عقد بالقاهرة بينما شارك وفد أوزبكى فى معرض "فود أفريكا" خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر بالقاهرة.

كما أشار التقرير إلى أن وفودا مصرية شاركت بانتظام فى عدة مؤتمرات وفعاليات أقيمت فى أوزبكستان عام 2022 ولاسيما منتدى الدبلوماسية العامة لمنظمة شنغهاى للتعاون خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو الماضى والمؤتمر الدولى حول مساهمة علماء الشرق فى الحضارة الإسلامية فى 19 مايو الماضى ومهرجان الرقص الدولى خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل الماضى والمهرجان الدولى لصياغة الذهب والمجوهرات خلال الفترة من 21 إلى 25 مايو الماضى.

كما شاركت وفود مصرية فى المؤتمر السادس "التراث الثقافى لأوزبكستان - أساس النهضة الجديدة" خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو وأسبوع الحج الدولى خلال الفترة من أول إلى 3 نوفمبر الماضى والمؤتمر العالمى الثانى لليونسكو خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر و"أفراح طشقند وبينالى الدولى التاسع لرسوم الأطفال "خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر، و "مهرجان طشقند السينمائى الدولى وطريق الحرير للسياحة ومعرض السياحة الدولية" خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الماضى.

على صعيد متصل، شكلت العلاقات التاريخية والثقافية والتقارب الروحى والدينى المتبادل بين الشعبين المصرى والأوزبكى أساسًا مهمًا لتنمية العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين مصر وأوزبكستان.

وأفاد التقرير بأن مصر كانت من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال جمهورية أوزبكستان فى 26 ديسمبر 1991 وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى 23 يناير عام 1992، مشيرا إلى أنه تم افتتاح السفارة المصرية فى طشقند فى مايو عام 1993، بينما بدأت سفارة أوزبكستان بالقاهرة نشاطها فى ديسمبر عام 1994، وأن الزيارة الرسمية للرئيس الأوزبكى الراحل إسلام كريموف للقاهرة فى ديسمبر عام 1992 شكلت دفعة قوية لدعم العلاقات الثنائية بين الجانبين، بينما ساهمت الزيارة الرسمية الثانية لكريموف فى أبريل عام 2007 فى زيادة تطوير العلاقات بين البلدين.