فعاليات البرنامج التدريبي لأطباء النساء بمستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة الرعاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 08:29 صباحاً - استكمالًا للخطة الإستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية، لتدريب كافة الكوادر والفرق الطبية بالفروع التابعة للهيئة بمختلف المحافظات.

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي على برنامج الحماية والوقايه من سرطان عنق الرحم، وذلك تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام، وذلك داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء.

ارتكز البرنامج التدريبي على عدة محاور شملت:-

▪️طرق الوقاية من فيروس HPV

▪️التطعيمات الخاصه بفيروس HPV

▪️الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وطرق العلاج.

▪️تدريب عملي علي كيفية أخذ مسحة عنق الرحم

▪️طرق مكافحة العدوى أثناء أخد العينة والتعامل مع الحالات المعدية

▪️الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي

????قام بالتدريب خلال فعاليات البرنامج التدريبي، كل من:-

▪️د. محمد العزب_ استشاري جراحة النساء والأورام

▪️د. سعدية موسى_ استشاري مكافحة العدوى والباثولوجيا الإكلينيكية، ومدرب بالزمالة المصرية

????وذلك تحت إشراف:-

▪️دكتور محمود الديب_ مدير مشروع التأهيل الإلزامي

▪️دكتوره هبة عويضة_ مدير إدارة التدريب والتطوير

▪️د. أسماء محفوظ_ منسق بمشروع التأهيل الإلزامي