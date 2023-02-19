تفاصيل طقس اليوم الأحد 19 فبراير 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





بينما يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 20 10

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 18 11

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 21 7

السويس 21 8

العريش 19 9

رفح 19 8

رأس سدر 21 9

نخل 20 8

كاترين 19 4

الطور 22 11

طابا 23 10

شرم الشيخ 25 15

الاسكندرية 18 11

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 17 10

السلوم 17 08

سيوة 18 05

رأس غارب 23 13

الغردقة 24 13

سفاجا 24 13

مرسى علم 24 13

شلاتين 27 15

حلايب 24 15

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 14

الفيوم 21 7

بنى سويف 21 6

المنيا 21 7

أسيوط 22 6

سوهاج 23 7

قنا 26 7

الأقصر 27 8

أسوان 28 10

الوادى الجديد 24 9

أبوسمبل 27 10