الأنبا تادرس يشهد أمسية «فرحة مصر» على المسرح القبطى ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - نظمت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بالتعاون مع قصر ثقافة المحافظة، مساء اليوم، احتفالية تحت عنوان "فرحة مصر" على المسرح القبطى بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل ببورسعيد.





حضر الاحتفالية الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، وقيادات قصر ثقافة بورسعيد، وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى. وتضمنت فقرة ترانيم وفقرات وطنية حازت على إعجاب الجميع، واختتمت بكلمة لمطران بورسعيد وتكريم المشاركين فى الحفل.

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