الإفتاء: يقع على كاهل الوالدين مسئولية مراقبة الأولاد

جدة - نرمين السيد - وأكدت دار الإفتاء المصرية، إنه يقع على كاهل الأب والأم والإخوة مسئولية مراقبة الأولاد، ومتابعتهم وتربيتهم منذ الصغر على كُرهِ المنكرات ومحاربتها، وبيان شرور هذه السموم، وآثارها المدمرة.

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