جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة cbc: "الإسراء ليس للناس لأنه محدش شافه ولكن ده للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنها معجزة له.. وليلة الإسراء والمعراج هذه من قبيل معجزة تخرق العادات وخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم.. وهناك ألف معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم للناس". وتابع : "البراق انتقل فى رحلة بالنبى الكريم من المدينة المنورة للقدس أخذت من 6 لـ7 ثوانى.. والنبى صلى إمام فى القدس بالأنبياء".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على جمعة: هناك ألف معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم للناس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.