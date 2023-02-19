الباز: لا يوجد سند علمى وراء التوقعات بحدوث تسومانى فى دول البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور فاروق الباز العالم المصرى، خلال مداخلة ببرنامج مساء dmc، على dmc، أن مصر بعيدة عن حدوث زلزال فى الفترة المقبلة.
وقال: "لا يوجد أى سند علمى وراء التوقعات بحدوث تسومانى فى دول البحر المتوسط”، موضحا: "الكرة الأرضية مكونة من كتل بالقشرة الأرضية، ويوجد كتلة فى الجزيرة العربية وكتلة بتركيا".
وأوضح: "التسومانى يحدث إذا حدث زلزال فى منطقة فوقها بحر، زلزال تركيا وسوريا ليس له أى علاقة بحدوث تسومانى".
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