الباز: لا يوجد سند علمى وراء التوقعات بحدوث تسومانى فى دول البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور فاروق الباز العالم المصرى، خلال مداخلة ببرنامج مساء dmc، على dmc، أن مصر بعيدة عن حدوث زلزال فى الفترة المقبلة.

وقال: "لا يوجد أى سند علمى وراء التوقعات بحدوث تسومانى فى دول البحر المتوسط”، موضحا: "الكرة الأرضية مكونة من كتل بالقشرة الأرضية، ويوجد كتلة فى الجزيرة العربية وكتلة بتركيا".

وأوضح: "التسومانى يحدث إذا حدث زلزال فى منطقة فوقها بحر، زلزال تركيا وسوريا ليس له أى علاقة بحدوث تسومانى".