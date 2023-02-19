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جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إن درجة الحرارة ستكون معتدلة على السواحل الشمالية، دافئة على جنوب الصعيد، باردة ليلا على أغلب الأنحاء، شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
وأضافت الأرصاد، خلال بيان لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن الصقيع من المتوقع تكونه وانتشاره على مناطق المزروعات فى وسط سيناء.
أما عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فهى كالتالى:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 21 والصغرى 11.
السواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 11.
جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 14.
شمال الصعيد العظمى 22 والصغرى 7.
جنوب الصعيد والعظمى 28 والصغرى 10.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس غدا الأحد.. مائل للدفء نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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