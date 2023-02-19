حالة الطقس غدا الأحد.. مائل للدفء نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إن درجة الحرارة ستكون معتدلة على السواحل الشمالية، دافئة على جنوب الصعيد، باردة ليلا على أغلب الأنحاء، شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت الأرصاد، خلال بيان لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن الصقيع من المتوقع تكونه وانتشاره على مناطق المزروعات فى وسط سيناء.

أما عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فهى كالتالى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 14.

شمال الصعيد العظمى 22 والصغرى 7.

جنوب الصعيد والعظمى 28 والصغرى 10.