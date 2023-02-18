السفير محمد العرابي: العلاقات المصرية الأوزباكستانية شهدت دفعة قوية وتعزيزا للتعاون الاقتصادي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 10:27 مساءً - أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير محمد العرابي، أن العلاقات المصرية الأوزبكستانية شهدت خلال السنوات الأخيرة دفعة قوية وحرص مشترك على تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة وعلى رأسها ملف الاقتصاد والاستثمار.

وشدد العرابي، في كلمته أمام المائدة المستديرة التي نظمتها اليوم السبت سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة - بالتعاون مع المجلس المصري للشؤون الخارجية تحت عنوان: "أوزبكستان و مصر: آفاق التعاون المشترك" - على أن مصر وأوزبكستان يربطهما علاقات تاريخية وثقافية قوية ومتميزة.

ولفت إلى الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى أوزبكستان عام 2018، و التي عززت مسيرة العلاقات بين البلدين وأحدثت انطلاقة كبيرة في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة.

وأبرز رئيس مجلس الشئون الخارجية تقارب الرؤى السياسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شوكت ميرضائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، لا سيما أن كلا الزعيمين لديهما اهتمامًا كبيرًا بمجالات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان المرتقبة لمصر تمثل الخطوة المكملة لتعزيز التعاون بين البلدين، مضيفًا أن كلا البلدين شهد إنجازات عديدة ونجاحات متعددة في مسيرة التقدم والبناء والتنمية ويعملا على تحقيق تطلعات شعوبهم وطموحاتهم نحو بناء غد أكثر إشراقًا وتقدمًا.

وأوضح أن "المائدة المستديرة" جاءت على هامش الزيارة المرتقبة للرئيس شوكت ميرضاييف إلى مصر، للوقوف على ما حققته الدولتان من نجاحات وإنجازات عديدة، وما شهدته علاقاتهما من تقارب واسع المدى وتعاون متعدد المجالات.